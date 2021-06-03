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Dünya

Netanyahu taraftarları, yeni koalisyon hükümetine destek veren eski Adalet Bakanı Şaked'i protesto etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun taraftarları, eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in yeni kurulacak koalisyon hükümetine destek vermesine tepki gösterdi.

Mustafa Deveci   | 03.06.2021
Netanyahu taraftarları, yeni koalisyon hükümetine destek veren eski Adalet Bakanı Şaked'i protesto etti Fotoğraf: Eyad Tawil/AA

Kudüs

Netanyahu taraftarları, yeni koalisyon hükümetine destek veren eski Adalet Bakanı Şaked'i protesto etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun taraftarları, eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in yeni kurulacak koalisyon hükümetine destek vermesine tepki gösterdi. Çoğunluğunu aşırı sağcıların oluşturduğu Netanyahu taraftarları, eski Adalet Bakanı ve Yamina Partisinin ikinci ismi Şaked'in Tel Aviv civarında bulunan evinin yakınında gösteri düzenledi.İsrail bayrakları açan yaklaşık 300 protestocu, Şaked'in fotoğrafının yer aldığı "Sağdan uzaklaşmayın" yazılı pankartlar taşıdı. ( Eyad Tawil - Anadolu Ajansı )

İsrail'de başbakanlık koltuğu sallanan Netanyahu'nun destekçileri, Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in kurmayı planladığı koalisyon hükümetinin yanında yer alması beklenen sağ kökenli milletvekilleri üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.

Bu kapsamda çoğunluğunu aşırı sağcıların oluşturduğu Netanyahu taraftarları, eski Adalet Bakanı ve Yamina Partisinin ikinci ismi Şaked'in Tel Aviv civarında bulunan evinin yakınında gösteri düzenledi.

İsrail bayrakları açan yaklaşık 300 protestocu, Şaked'in fotoğrafının yer aldığı "Sağdan uzaklaşmayın" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye destek veren aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich, Şaked'e Netanyahu liderliğindeki sağ bloka dönme çağrısı yaptı.

İsrail'de Netanyahu karşıtı blokta yer alan partiler, dün koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmıştı.

Kurulması halinde Netanyahu'yu 12 yıl aradan sonra başbakanlıktan edecek koalisyonda 8 parti yer alıyor. Bu partilerin toplam milletvekili sayısı ise 62.

120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümetin güvenoyu alabilmesi için 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Kurulacak koalisyonun sandalye sayısının kritik seviyede olması nedeniyle Netanyahu, koalisyonun kurulmasını önlemek için sağ görüşlü milletvekillerini kendi safına çekmeye çalışıyor.

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