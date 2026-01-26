Netanyahu, "sosyal medyadaki savaş" için yeni araçlar geliştirdiklerini söyledi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı gibi sosyal medya hakkında bir kez daha yeni "savaş alanı" nitelemesi yaparak bu alandaki savaşı kazanmak için yeni araçlar geliştirdiklerini söyledi.
Kudüs
Netanyahu, İsrail'de düzenlenen "Uluslararası Antisemitizmle Mücadele Konferansı" başlıklı programda yaptığı konuşmada, sadece kendileri için değil Batı'yı korumak için de savaştıklarını iddia etti.
Sosyal medyanın yeni savaş alanı olduğunu ve bu konuda kendi silahlarını geliştirdiklerini ileri süren Netanyahu, "Oyuna geç kaldık, ama bu savaşı da kazanacağız. Çünkü burada savaşmak için araçlar geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
"Antisemitizmin tüm ana akım medyaya nüfuz ettiğini ve hükümetlerin İslamcı seçmenleriyle karşı karşıya gelmemek için buna karşı dik duramadığını" savunan Netanyahu, provakatif bir çağrı yaparak "Genç Yahudilere sesleniyorum. Ayağa kalkın, savaşın." dedi.
"Batı Avrupa ve Amerika'daki tüm ülkelerin, Batı'yı yok etmek ideolojisine sahip insanlar tarafından istila edildiğini" ileri süren Netanyahu, İsrail'in Batı ülkelerini savunduğunu iddia ederek "radikal Müslümanların Yahudilere karşı dünya savaşı başlatmak istediğini ve İsrail ortadan kaldırılırsa Avrupa'nın işgali önünde engel kalmayacağını" öne sürdü.
Netanyahu, "İran'ın liderlik ettiği radikal Şii ekseni engellediklerini şimdi ise karşılarında radikal Sünni eksen Müslüman Kardeşler olduğunu" savundu.