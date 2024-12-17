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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, İsrail'in Suriye'de 7 Aralık'tan sonra işgal ettiği Hermon Dağı'ndaki tampon bölgeye gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusunun Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'na gittiği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Netanyahu, İsrail'in Suriye'de 7 Aralık'tan sonra işgal ettiği Hermon Dağı'ndaki tampon bölgeye gitti

Ankara

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusunun Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'na gittiği bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Suriye'de 7 Aralık sonrası işgal edilen tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'nda "durum değerlendirmesi" yaptığı belirtildi.

Netanyahu'ya, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de yer aldığı bazı yetkililerin eşlik ettiği ifade edildi.

Başbakan Netanyahu'nun burada işgal edilen bölgedeki İsrail ordusunun konuşlanmasını gözden geçirdiği kaydedildi.

Katz, tampon bölgedeki işgalin devam edeceğini belirtti

Savunma Bakanı Katz, Netanyahu ile gittiği Herom Dağın'da değerlendirmelerde bulundu.

Katz, İsrail askerlerinin Hermon Dağı'nda işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini korumak için bulunduğunu iddia ederek işgali savundu.

İşgalin, "İsrail'in güvenliğini güçlendirdiği" ve Suriye'de Baas rejimini deviren gruplara karşı "caydırıcı" olduğunu ileri süren Katz, "İhtiyaç duyulduğu sürece burada (Hermon Dağı'nda 7 Aralık sonrası işgal edilen bölge) kalacağız." ifadesini kullandı.

Katz, 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna tampon bölgede yer alan ve 7 Aralık sonrası Hermon Dağı'nda işgal edilen bölgede, kış aylarında kalınması için talimat verdiğini belirtmişti.

İsrail'in Suriye’ye saldırıları ve işgali

Suriye’de 27 Kasım’da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık’ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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