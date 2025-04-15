Netanyahu, İç İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bar hakkında soruşturma açılması çağrısına destek verdi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in Direktörü Ronen Bar hakkında soruşturma başlatılması çağrısını destekledi.
Ankara
Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Hanoch Milvidsky sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şin-Bet Direktörü Bar'ı hedef aldı.
Şin-Bet'in Ulusal Güvenlik Bakanlığına yönelik soruşturmasını hükümete ve basına sızdıran ajanı gözaltına almasının ardından Milvidsky, Bar'ın İsrail toplumu için "gerçek bir tehlike olduğunu" iddia etti.
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Bar'ın "derin devlet bürokrasisi" tarafından desteklendiği ileri süren Milvidsky, Şin-Bet Direktörü'nün soruşturulması gerektiğini savundu.
Milvidsky, "sınırları olmayan adam" olarak nitelediği Bar ve ona destek verenlerin gitmesi gerektiğini ifade etti.
Netanyahu ise sosyal medya hesabından Milvidsky'in açıklamasını paylaşarak Bar hakkında soruşturma açılması çağrısına destek verdi.
İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkilisinin, basına ve Diaspora Bakanı Amichai Chikli'ye gizli bilgi sızdırdığı şüphesiyle yaklaşık bir haftadır gözaltında tutulduğu ortaya çıkmıştı.
Netanyahu, geçen ay Şin-Bet Direktörü Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.
İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan'da Bar'ın görevden alınma kararını durdurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.