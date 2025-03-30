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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, Gazze'deki saldırıları tırmandırma ve Filistinlileri zorla göç ettirme tehdidinde bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları tırmandırma ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla göç ettirme planını uygulama tehdidinde bulundu.

Zein Khalil, Ekrem Biçeroğlu  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Netanyahu, Gazze'deki saldırıları tırmandırma ve Filistinlileri zorla göç ettirme tehdidinde bulundu

Kudüs

Yedioth Ahronoth'ta yer alan habere göre, Netanyahu, Bakanlar Kurulu toplantısının başında yaptığı konuşmada, "İsrailli esirleri geri getirmenin tek yolunun, stüdyolarda duyduğu gibi boş sloganlar değil askeri ve siyasi baskının birleşimi olduğunu" savundu.

Netanyahu, "Askeri baskı başarılı oluyor; Hamas'ın kapasitesini eziyor ve esirlerimizin serbest bırakılması için koşulları hazırlıyor." iddiasında bulundu.

"Dün gece güvenlik kabinesi toplandı ve Hamas'a yönelik saldırıların yoğunlaştırılması ve kaçırılan askerlerin geri dönmesi için koşulların oluşturulması yönünde baskıların artırılması kararı alındı." diyen Netanyahu, müzakerelere devam ettiklerini öne sürdü.

"Hamas silahlarını bırakacak, liderlerinin Gazze'den çıkmasına izin verilecek ve Gazze'de genel güvenliği sağlamaya çalışacağız." iddiasında bulunan Netanyahu, şöyle konuştu:

"Ayrıca Trump'ın planının uygulanmasına izin verilecek. İşte plan bu ve bunu her zaman tartışmaya hazırız."

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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