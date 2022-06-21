Dolar
17.33
Euro
18.31
Altın
1,835.90
ETH/USDT
1,153.00
BTC/USDT
21,160.00
BIST 100
2,567.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna’da, Rus güçlerinden ele geçirilen mühimmatlar Kiev’deki Mykhailivska Meydanında sergileniyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Netanyahu’dan koalisyonun çöküşüne yorum: Bu, İsrail tarihindeki en kötü hükümettir

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Binyamin Netanyahu,Naftali Bennett öncülüğündeki koalisyon hükümetinin erken seçim kararı alması üzerine, “Bu, İsrail tarihindeki en kötü hükümettir.” yorumunu yaptı.

Mücahit Aydemir   | 21.06.2022
Netanyahu’dan koalisyonun çöküşüne yorum: Bu, İsrail tarihindeki en kötü hükümettir

Kudüs

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Binyamin Netanyahu, koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in dün, Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı almaları üzerine basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Koalisyonun artık ülkeyi yönetemediğini kaydeden Netanyahu, “Ülke sanki elimizden alınmış gibiydi. En başta tüm İsraillilerin hissettiği güvenlik konusunda. İkincisi zirveye çıkan hayat pahalılığı. Bu konuda çözüm için yetenekleri, anlayışları sıfır. Üçüncü mesele de ulusal gurur. Kudüslü gençlerin İsrail bayrağı açmaya korktuğu dehşet görüntüler tüm İsrailli yaraladı.” diye konuştu.

Netanyahu, “Bu, İsrail tarihindeki en kötü hükümettir.” yorumunu yaptı.

Onarılması gereken çok temel şeyler olduğunu söyleyen Likud Partisi lideri, "güçlü ve etkin bir hükümet kurma niyetiyle" seçimlere hazırlandığını söyledi.

Netanyahu, "ulusal gururu geri getirecek geniş, güçlü ve istikrarlı bir ulusal hükümet kuracaklarını” savundu.

İsrail'de koalisyon çöktü, erken seçim yine kapıda

İsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid dün, Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Karar Meclis tarafından onaylanırsa İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.

Haziran 2021’de göreve gelen Bennett öncülüğündeki koalisyon, üst üste 12 yıllık Netanyahu dönemini sona erdirmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Konya merkezli operasyonda 13 zanlı yakalandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası

Benzer haberler

Netanyahu’dan koalisyonun çöküşüne yorum: Bu, İsrail tarihindeki en kötü hükümettir

Netanyahu’dan koalisyonun çöküşüne yorum: Bu, İsrail tarihindeki en kötü hükümettir

İsrail’de koalisyon ortakları Bennett ve Lapid'den erken seçim kararı

İsrail’de nisandan bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı

İsrail'in Avrupa ile gaz tedariki anlaşması Türkiye kadar uzun vadeli çözüm sağlamıyor

İsrail'in Avrupa ile gaz tedariki anlaşması Türkiye kadar uzun vadeli çözüm sağlamıyor
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Yargıtay Başsavcılığımızdaki iş yükü 92 bin dosyaya indi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Yargıtay Başsavcılığımızdaki iş yükü 92 bin dosyaya indi
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu