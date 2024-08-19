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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifinin İsrail'in "güvenliğini" göz önüne aldığını belirtti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için hazırladığı teklifin İsrail'in "güvenlik ihtiyaçlarını" göz önüne aldığını ifade etti.

Mehmet Alaca  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifinin İsrail'in "güvenliğini" göz önüne aldığını belirtti

Ankara

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun esir takası ve ateşkes müzakerelerini görüşmek için İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı 3 saatlik özel görüşmenin sona erdiği belirtildi.

Olumlu geçtiği ve iyi bir atmosferde gerçekleştiği bildirilen görüşmede, Netanyahu, ABD'nin son ateşkes teklifinin ülkesinin "güvenlik ihtiyaçlarını" göz önüne aldığını kaydetti.

Netanyahu, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin ABD teklifine bağlılığını yineledi.

Netanyahu, mutabakat için yeni şartlar istemişti

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta İsrail ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için bir öneri sunmuştu.

Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

Bunlara ek olarak Netanyahu, Hamas üyelerinin Gazze'nin diğer bölgelerinden kuzeye geçmesinin engellenmesini şart koşmuştu.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

Blinken, bölge turu kapsamında geldiği İsrail'de sabah Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edilmişti.

Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Blinken, mevcut müzakerelerin İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için "son şans" olabileceğini söylemişti.

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