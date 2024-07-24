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Dünya

Nepal'de kalkış sırasında pistte kaza yapan uçaktaki 18 kişi öldü

Nepal'in başkenti Katmandu'da bir uçağın kalkış sırasında pistte kayarak kaza yapması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Nepal'de kalkış sırasında pistte kaza yapan uçaktaki 18 kişi öldü

İstanbul

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda 19 kişiyi taşıyan bir uçak, kalkış sırasında kayarak kaza yaptı.

Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Subash Jha, yaptığı açıklama, Saurya hava yolu şirketine ait uçaktaki 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, pilotun da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

​​​​​​​The Kathmandu Post'a konuşan görgü tanıkları, uçağın kalkış pistinin güney kısmından hareket ettiğini ve kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attığını söyledi.

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