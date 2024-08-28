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Dünya

NATO ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarındaki artışı kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarındaki artışı şiddetle kınadığını bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
NATO ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarındaki artışı kınadı

Brüksel

 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Brüksel'deki NATO-Ukrayna Konseyi toplantısının tamamlandığını duyurdu.

Müttefiklerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarındaki artışı şiddetle kınadığını belirten Stoltenberg, "Ukrayna'ya kendini savunması için ihtiyaç duyduğu ekipman ve mühimmatı sağlamaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

İttifak ile Ukrayna arasında daha yakın koordinasyon sağlamak için geçen yıl kurulan NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın artan saldırılarına karşılık Kiev'in talebi üzerine büyükelçiler seviyesinde bir araya gelmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, toplantıya video bağlantısıyla katılarak savaş alanındaki durum ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında bilgi vermişti.

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