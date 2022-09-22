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Dünya

NATO Ukrayna’da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı "sözde referandumu" kınadı

NATO, Ukrayna’da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı sözde referandumu en güçlü şekilde kınadığını duyurdu.

Selen Temizer   | 22.09.2022
NATO Ukrayna’da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı "sözde referandumu" kınadı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Brüksel

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’da ayrılıkçıların Rusya Federasyonu'na katılmak için yapacaklarını duyurdukları "sözde referandumun" en güçlü şekilde kınandığı belirtilerek, tehdit veya güç kullanımından kaynaklanan hiçbir toprak kazanımının meşru kabul edilmeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müttefikler, Rusya'nın Kırım'ı gayrimeşru ilhakını asla tanımıyor ve tanımayacak. Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki sahte referandumların hiçbir meşruiyeti yoktur ve BM Şartı'nın açık bir ihlali olacaktır. NATO müttefikleri, onların yasa dışı ve gayrimeşru ilhaklarını tanımayacaklardır."

Açıklamada kısmi askeri seferberlik de dahil olmak üzere Rusya'nın bu kararlarının savaşı daha da tırmandırdığı belirtilirken, "Rusya'nın sorumsuz nükleer söylemini reddetmeye devam ediyoruz." denildi.

NATO'nun Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne, meşru müdafaa hakkına olan siyasi ve pratikte desteğinin yinelendiği açıklamada, "NATO savunma amaçlı bir ittifaktır ve tüm Avrupa-Atlantik bölgesinde barış, güvenlik ve istikrar için çaba göstermeye devam edecektir. Müttefik topraklarının her karışını savunmak ve korumak için birleşmiş durumdayız." ifadeleri kullanıldı.

Donbas’taki Donetsk ve Luhansk yönetiminin sözde halk konseyleri, her iki bölgenin Rusya Federasyonu’na katılması için 23 Eylül’den 27 Eylül’e kadar halk oylaması yapılacağını duyurmuştu. Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolü altındaki Herson bölgesindeki sözde yönetim de 23-27 Eylül'de bölgenin Rusya'ya katılması için referandum yapılacağını açıklamıştı. Zaporijya bölgesinin de o tarihlerde referanduma gideceği bildirilmişti.

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