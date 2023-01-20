Dolar
18.81
Euro
20.40
Altın
1,925.57
ETH/USDT
1,587.00
BTC/USDT
21,306.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Erol Özvar konuşuyor
logo
Dünya

NATO, Rusya'nın yeni taarruzlarına karşı Ukrayna'ya daha çok destek istedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın yeni taarruzlara hazırlandığını, bu nedenle Ukrayna'ya desteğin acilen artırılması gerektiğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 20.01.2023
NATO, Rusya'nın yeni taarruzlarına karşı Ukrayna'ya daha çok destek istedi Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Brüksel

Stoltenberg, Almanya'da ABD’ye ait Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen ve Ukrayna'ya desteğin ele alınacağı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Ukrayna'nın kendini savunması için verileceği duyurulan yeni muharebe imkanları paketini memnuniyetle karşıladığını anlatan Stoltenberg, "Rusya yeni taarruzlara hazırlanıyor. Bu nedenle Ukrayna'nın kazanması ve işgal edilen topraklarını geri almasını sağlamak için desteğin artırılması aciliyet taşıyor." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın barışa hazırlanma emaresi göstermediğini, tam tersine uzun bir savaşa hazırlandığını belirtti.

Ukrayna'ya desteği artırmanın bu nedenle önemli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, ileride müzakere masasına oturulduğunda Ukrayna'nın sahadaki kazanımlarıyla elinin güçlü olması gerektiği ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Danimarka, Hollanda ve İsveç'in hava savunma, piyade muharebe araçları ve zırhlı araç yardımlarını memnuniyetle karşıladığını, İngiltere, Fransa ve Polonya'nın ana muharebe tankları ve hafif tanklar vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, NATO müttefikleri ve diğer ortaklara da Ukrayna'ya benzer şekilde askeri yardım yapmaları çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunus Emre Enstitüsü, Lübnanlı Türkoloji mezunlarını bir araya getirdi
Emine Erdoğan'dan, hastanede tedavi gören çocuklara karne tebriği
YPG/PKK’lı teröristlerce atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü
Türkiye'den Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz

Benzer haberler

Almanya'daki Temas Grubu Toplantısı'nda Ukrayna'ya Leopard tankı verilmesiyle ilgili karar çıkmadı

Almanya'daki Temas Grubu Toplantısı'nda Ukrayna'ya Leopard tankı verilmesiyle ilgili karar çıkmadı

NATO, Rusya'nın yeni taarruzlarına karşı Ukrayna'ya daha çok destek istedi

Putin, Ukrayna’daki savaşla ilgili Güvenlik Konseyini topladı

Rusya: Donetsk ve Zaporijya’daki iki yerleşim birimini kontrol altına aldık

Rusya: Donetsk ve Zaporijya’daki iki yerleşim birimini kontrol altına aldık
Ahıska Türkü öğrenciler, Türkiye'de ilk karnelerini aldı

Ahıska Türkü öğrenciler, Türkiye'de ilk karnelerini aldı
Kremlin: Ukrayna'ya olası tank sevkiyatının sonuçları kesinlikle olumsuz olacak

Kremlin: Ukrayna'ya olası tank sevkiyatının sonuçları kesinlikle olumsuz olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet