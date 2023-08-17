Dolar
27.10
Euro
29.51
Altın
1,893.90
ETH/USDT
1,769.80
BTC/USDT
28,421.00
BIST 100
7,764.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO: Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili planlarında değişiklik yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Batı'ya yönelik nükleer tehdit söyleminde ve Ukrayna'nın tümünü ele geçirme hedefinde değişiklik olmadığını, buna karşı NATO'nun da Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Selen Temizer  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
NATO: Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili planlarında değişiklik yok

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Stoltenberg, Norveç'in Arendal kentinde düzenlenen bir konferansa katıldı.

Norveççe yaptığı açıklamalardan yerel basına yansıyan haberlere göre Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın tümünü kontrol etme hedefinden vazgeçtiğine dair hiçbir işaret olmadığını söyledi.

Stoltenberg, Rusya'nın Batı'yı bölmek, korkutmak ve Ukrayna'ya desteğini sona erdirmek için nükleer tehdidi kullanmaya devam ettiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'nın tümünün kontrolünü ele geçirecek şekilde askeri olarak kazanma fırsatı görürse bunu yapacağından kesinlikle emin olduğunu" ifade etti.

Rusya'nın savaşmayı bırakması durumunda barış olacağını ancak Ukrayna'nın savaşmayı bırakması halinde haritadan silineceğini anlamanın önemli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini yineledi.

Stoltenberg, Kabine Direktörü Stian Jenssen'in tepkiyle karşılanan "Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi karşılığında NATO üyesi olabileceği" sözleriyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Jenssen'in ifadelerini düzelttiğini söyleyen Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen politikasında değişiklik olmadığının altını çizdi.

NATO, AA muhabirinin sorusu üzerine, Stoltenberg'in söz konusu konferansa katıldığını teyit etti ancak içerik paylaşmadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sık sık İttifakın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, üyeliğinin ancak savaştan sonra mümkün olabileceğini, barışın hangi şartlarda sağlanacağına Ukrayna'nın karar vereceğini yineliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de orman yangınına müdahale ediliyor
Eminönü'nde denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı
Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor
Bakan Özhaseki: Artık fay hatlarının geçtiği yerlerde asla bir tek yapı yapılmayacak
Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

NATO: Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili planlarında değişiklik yok

NATO: Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili planlarında değişiklik yok

Ukrayna: Ordumuz, Rusya'ya ait 2 Ka-52 helikopterini düşürdü

Stratejik farklılıkların pragmatizmle aşıldığı Cezayir-ABD ilişkileri

Estonya, Letonya ve Litvanya'dan G7 ülkelerinin Ukrayna bildirisine destek

Estonya, Letonya ve Litvanya'dan G7 ülkelerinin Ukrayna bildirisine destek
ABD'den "Kuzey Kore-Rusya silah anlaşmaları" gerekçesiyle 3 şirkete yaptırım

ABD'den "Kuzey Kore-Rusya silah anlaşmaları" gerekçesiyle 3 şirkete yaptırım
Arap Birliği ile Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesinin önemini görüştü

Arap Birliği ile Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesinin önemini görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet