Euro
8.89
Dolar
7.51
BIST 100
1,107.11
Altın
1,969.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Niğde’de yapımı devam eden Tepeköy-Çiftlik yolu şantiye alanındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

NATO Irak güvenlik güçlerinin kuvvetlendirilmesinde kararlı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşerek, Irak güvenlik güçlerinin kuvvetlendirilmesi konusunda ittifakın kararlı olduğunu söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 16.09.2020
NATO Irak güvenlik güçlerinin kuvvetlendirilmesinde kararlı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile Hüseyin, Brüksel'deki NATO karargahında görüştü.

Stoltenberg, görüşmede NATO ve Irak'ın terörle mücadelede yakın çalışmaya devam ettiğini belirterek, DEAŞ ile mücadele eden Irak güvenlik güçlerinin önemli fedakarlıklarda bulunduğunu ifade etti. Stoltenberg, NATO'nun Irak güvenlik güçlerinin kuvvetlenmesine yardım etmeye yönelik bağlılığını vurguladı.

Açıklamada, NATO'nun Irak hükümeti ile tam koordinasyon halinde ittifakın Irak'taki çabalarını nasıl artıracağını değerlendirdiği kaydedildi.

NATO, Irak hükümetinin talebiyle Ekim 2018'de muharip niteliği bulunmayan, eğitim ve kapasite geliştirme amacı taşıyan NATO Irak Misyonunun kurulmasında mutabık kalmıştı. NATO Savunma Bakanları, geçen şubatta NATO'nun Irak'taki misyonunu geliştirme konusunda ilke kararı almıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 200 bini geçti
Esed rejiminin Kovid-19 vaka ve ölümlerini gizlediği iddia edildi
Diyarbakır'da karantina kuralına uymayan 15 kişi yurda yerleştirildi
Mescid-i Aksa Kovid-19 nedeniyle yeniden ibadete kapatılıyor
İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek

Benzer haberler

NATO Irak güvenlik güçlerinin kuvvetlendirilmesinde kararlı

NATO Irak güvenlik güçlerinin kuvvetlendirilmesinde kararlı

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi

Macron Türkiye karşıtlığını Irak siyasetine taşımaya çalışıyor

Macron Türkiye karşıtlığını Irak siyasetine taşımaya çalışıyor
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO Karargahı'nda teknik toplantı yapacak

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO Karargahı'nda teknik toplantı yapacak
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Almanya terörle mücadelede Irak’a desteğini sürdürecek

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Almanya terörle mücadelede Irak’a desteğini sürdürecek