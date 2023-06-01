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Dünya

NATO Genel Sekreteri, Türkiye ile İsveç'in üyeliği konusunda diyaloğu başlatmak istiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili seçiminin bitmesiyle Türkiye ile İsveç'in üyeliği konusunda diyaloğu yeniden başlatmak istediğini söyledi.

Selen Temizer  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
NATO Genel Sekreteri, Türkiye ile İsveç'in üyeliği konusunda diyaloğu başlatmak istiyor

Brüksel

Stoltenberg, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen gayriresmi nitelikli dışişleri bakanları toplantısının bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

İsveç'in üyeliğiyle ilgili bir soru üzerine Stoltenberg, "İsveç'i üyeliğe davet etme kararı aldığımızdan beri Ankara'daki siyasi liderlerle yakın ve sürekli temas halindeyim. Düzenli olarak da toplanan bir kalıcı mekanizmaya sahibiz. Türkiye'de bir seçim dönemi yaşandı, temaslar bu süreçte pek yakın ve yoğun değildi ama artık seçim bittiğine göre, diyaloğu ve süreci yeniden başlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini desteklediğini, Macaristan'ın da daha önce bu yönde taahhütte bulunduğunu, dolayısıyla iki ülkenin de İsveç'in üyeliğini onaylayacağına inandığını ifade etti.

Ukrayna

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantıda Ukrayna ile ilgili mevcut NATO-Ukrayna Komisyonunu, yeni bir NATO-Ukrayna Konseyine yükseltmeyi görüştüklerini belirterek "Bu, Ukrayna ile güvenliğimiz için kilit konuları tartışmak üzere eşit olarak masada oturulan ortak bir istişare forumu oluşturmak için önemli bir adım olacaktır." dedi.

Stoltenberg, toplantıda tüm müttefiklerin Ukrayna'ya desteği artırma, F-16'lar için pilotları eğitme ve savaş bittiğinde bu ülkenin NATO'ya üye olmasında hemfikir olduğunu kaydetti.

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