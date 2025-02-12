Dolar
36.10
Euro
37.35
Altın
2,886.40
ETH/USDT
2,591.80
BTC/USDT
95,120.00
BIST 100
9,802.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Başkanı Adalı, Tüpraş Stadı'nda yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo için düzenlenen imza törenine katılıyor
logo
Dünya

NATO Genel Sekreteri Rutte: Türk savunma sanayisinin temeli gerçekten etkileyici

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk savunma sanayisinin temelinin etkileyici olduğunu belirterek, inovasyon tarafında çalışan yüzlerce kuruluş ve binlerce şirketin varlığından övgüyle söz etti.

Selen Valente Rasquinho  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
NATO Genel Sekreteri Rutte: Türk savunma sanayisinin temeli gerçekten etkileyici

Brüksel

Rutte, yarın yapılacak ve yeni ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ilk kez katılacağı Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin Türkiye'nin, İttifak'ın ve özellikle Avrupa'nın savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve ayrıca yeni ABD yönetiminin de gündeminde olan Ukrayna'da barışın sağlanması konusunda oynayabileceği rol hakkında müttefik bakanlara ne gibi mesajlar ileteceğine dair sorusu üzerine Rutte, "Türk savunma sanayisinin temeli gerçekten etkileyici." dedi.

Rutte, yüzlerce kuruluşun inovasyon tarafında çalıştığını, Savunma Sanayii Başkanlığının parçası olarak binlerce şirketin bulunduğunu belirterek, hem Ankara ziyareti sırasında hem de Brüksel'de Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile bir araya geldiğini anımsattı.

Genel Sekreter, şöyle devam etti:

"Bu gerçekten önemli ve Türkiye'de yaptığınız şeyin Avrupa'daki diğer müttefikler ve bizimle yakın bir işbirliği içinde olduğunu biliyorum. Gerçekten de Türk sanayisi son ürünler de dahil olmak üzere en önemli parçaları tedarik ediyor. Sizden sadece daha fazlasını yapmanızı isteyebiliriz."

Rutte, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerden daha fazla ve hızlı üretim beklediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunahan Yılmaz'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanmasına ilişkin belediye yetkilileri hakkında dava açıldı
Emine Erdoğan'dan Türk bilim insanlarının Antarktika'da mikroplastik tespitine ilişkin paylaşım
İzmir'de narko-terör operasyonunda 40 şüpheli yakalandı
Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri
Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: Türk savunma sanayisinin temeli gerçekten etkileyici

NATO Genel Sekreteri Rutte: Türk savunma sanayisinin temeli gerçekten etkileyici

NATO Genel Sekreteri Rutte'ye göre, Trump'ın politikaları İttifak'a zarar vermeyecek

NATO Genel Sekreteri Rutte "NATO olarak daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını" ifade etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet