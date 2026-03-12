Brüksel Avrupa Savunma Fuar ve Konferansı-BEDEX başladı
Avrupa’nın savunma ve güvenlik alanındaki yeni uluslararası etkinliklerinden Brüksel Avrupa Savunma Fuar ve Konferansı (Brussels European Defence Exhibition & Conference-BEDEX) Belçika’nın başkenti Brüksel'de başladı.
Brüksel
Brussels Expo’da düzenlenen fuarın açılışında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Belçika Başbakanı Bart De Wever konuşma yaptı.
Fuarda olmaktan büyük heyecan duyduğunu dile getiren Rutte, "Her şeyden önce Belçika, Avrupa, Kuzey Amerika ve dünyanın geri kalanındaki savunma sanayisinin bir araya gelmesi, bağlar kurması ve tüm yenilikleri sergilemesi için harika bir fırsat." dedi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Rutte, İttifak'ın "çok daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyduğunu" vurgulayarak, savunma sanayisinin Atlantik'in her iki yakasında da daha fazla üretim ve inovasyon yapması gerektiğinin altını çizdi.
"Bu gerçekten de transatlantik bir savunma sanayi üssü ve hepimizin üretimi hızlandırması gerekiyor." ifadesini kullanan Rutte, savunma sanayisi paydaşlarına hitap ederek, şunları söyledi:
"Talep var ve şimdi arzın da olması gerekiyor. Bu, elbette büyük ölçüde sizin elinizde. Bu inanılmaz sergiye baktığımda, en iyi endüstrileri, en yenilikçi teknolojileri ve inanılmaz yaratıcı insanları görüyorum. NATO olarak, bir ittifak olarak endüstriyel gücümüz ve inovasyon gücümüz açısından eşsiziz ve birlikte başarılı olabileceğimizden ve olacağımızdan kesinlikle eminim. Açıkça söylemek gerekirse, bu işletmeleriniz için iyidir. Ekonomilerimiz için de iyidir çünkü genel ekonomik büyümeye katkıda bulunacaktır. Elbette, her şeyden önce, sadece şimdi değil, gelecekte de güvenliğimiz için iyidir."
"Güvenlik sürekli çaba gerektirir"
Belçika Başbakanı Bart De Wever de güvenlik mimarisinin radikal biçimde değiştiğine işaret ederek, "Güvenlik sürekli çaba gerektirir. Güvende olmak isteyenler en kötüye hazırlıklı olmalıdır. Avrupa'da uzun bir naiflik döneminden sonra bunun tamamen farkındayız." dedi.
De Wever, 1960'lar ve 1970'lerde ülkesinin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 3'ünden fazlasını savunmaya harcarken, 2000'lerde bu oranın yüzde 1'in altına düştüğünü, geçen yıl ise bu oranın tekrar yüzde 2,1'e çıkarılması için büyük çaba sarf edildiğini söyledi.
Belçika Başbakanı, "Bu konuda ilerleme kaydediyoruz, sorumluluğumuzu üstleniyoruz ve daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz. Karşı karşıya olduğumuz tehditler artıyor. Bazı tehditler çok görünür, kendi kıtamızda acımasız bir savaş sürüyor. Diğer tehditler daha az görünür ancak somut." ifadelerini kullandı.
Güvenliğin aynı zamanda yenilikler üretme, bunlara uyum sağlama ve teknoloji geliştirme kapasitesine de bağlı olduğunun altını çizen De Wever, "Toplumumuzun kendisi bu konuda daha dirençli hale gelmeli. BEDEX'in önemi tam olarak burada yatıyor. Şirketler, araştırmacılar, askeri personel ve müttefiklerimiz burada buluşabilir. Umarım somut iş birliğine dönüşebilecek temaslar kurulur." diye konuştu.
Avrupa Savunma Fuarı BEDEX'te Türk savunma sanayisine övgü, dışlayıcı yaklaşımlardan kaçınma çağrısı
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma Fuar ve Konferansı-BEDEX'te Türk savunma sanayisinin gücüne dikkati çekerek, dışlayıcı yaklaşımlardan kaçınılması ve tüm müttefiklerin birlikte, hızlı ve hazırlıklı şekilde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Rutte, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma Fuar ve Konferansı-BEDEX'te bir oturumda konuştu.
Fuarın Belçika'daki savunma sanayi tabanının güçlü ve büyümekte olduğunu gösterdiğini belirten Rutte, savunma sanayisi ihtiyaçlarıyla ilgili, "Lütfen hazır olun. Bu, tedarik zincirinize yatırım yapmamız gerektiği anlamına geliyor. Ek gemilere, ek fabrikalara yatırım yapın." dedi.
İkinci olarak hızlı çalışılması gerektiğini vurgulayan Rutte, "Stoklarımızın ne kadar hızlı tüketebildiğimizi görüyorsunuz. Orta Doğu'ya bakın. Ukrayna'ya bakın. Stoklarımızı yenilememiz gerekiyor." diye konuştu.
Rutte, tüm müttefiklerin birbirine ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de, Avrupa ve ABD ile çalışan yaklaşık 3 bin savunma sanayi şirketi var." örneğini verdi.
ABD'yi Avrupa'dan ayrı olarak ele almanın "eski kafalı" bir yaklaşım olduğunu düşündüğünü belirten Rutte, "Gerçekten birlikte çalışmalıyız. Karşılıklı bağımlılık, hız ve hazırlık şart." mesajını verdi.
Francken'den dışlayıcı yaklaşımlardan kaçınma çağrısı
Belçika Savunma Bakanı Francken de, "Stratejik özerkliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çok önemli. Ama bana göre bu, Amerikalıları, Kanadalıları, Türkleri, diğerlerini veya İngiltere'den gelenleri dışarı atmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Evet, Avrupa Birliği (AB) ile daha fazlasını yapmalıyız. Daha fazlasını yapmalıyız ve konvansiyonel savunmayı artırmalıyız. Daha fazla harcama yapmalıyız." çağrısında bulundu.
Francken ülkesinin Almanya veya Fransa gibi büyük şirketlere sahip olmadığını ancak silahlanma, savunma sanayine yatırım yapma, iyi ve güçlü savunma şirketleri kurma konusunda yüzlerce yıldır süregelen bir geleneği olduğunu söyledi.
Finansman bulma konusunda da çok yol kat edildiğini aktaran Francken, "Şimdi savunma sektörü çok popüler. Savunma sanayisi çok hareketli. En önemlisi, herkes farkındalığa kavuşmuşken, insanların buluşabileceği, girişimcilerin kaynaşabileceği, ağ kurabileceği sergiler, forumlar düzenlememiz ve daha fazla savunma sanayisinin ortaya çıkmasını sağlamamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.
Francken, "Şu anda Belçika'da savunma sanayinde 80 şirketimiz var. 5 yıl içinde bunu ikiye katlamak istiyorum. 4-5 yıl içinde Belçika'da savunma sanayinde 160-200 şirkete ihtiyacımız var. Bu bir meydan okuma, ama üzerinde çok iyi çalışıyoruz." diye konuştu.
Daha fazla ekonomik getiriye ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Francken, şöyle devam etti:
"Sadece bir sözleşme imzalayıp tüm işleri Fransa'ya, tüm işleri ABD'ye götüremeyiz. Burada da işlere ihtiyacımız var. Bu çok para. Vergi mükelleflerinin parası. Benim param değil. Bu yüzden ayrıca ekonomik getiriye de ihtiyacımız var ve bunu savunma sanayimizde sağlayabiliriz. Bu yüzden çok çalışıyoruz ve bu bir başarı."
Belçika Savunma Bakanı Francken: (Türkiye) Sanayinizden öğreneceğimiz çok şey var
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türkiye'nin savunma sanayi şirketi ASELSAN'ın standını ziyaretinde, "Bizim iyi kabiliyetlerimiz var ama siz büyük ve güçlü bir ülkesiniz, güçlü bir orduya sahipsiniz. Ayrıca günlük pratikte de büyük bir deneyiminiz var. Bu yüzden sanayinizden öğreneceğimiz çok şey var." dedi.
Bakan Francken, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma Fuar ve Konferansı-BEDEX'te ASELSAN'ın standını ziyaret etti ve AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Belçika'nın ilk geniş katılımlı savunma fuarına büyük ilgi olmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Francken, fuara 25 ülkeden 200'den fazla ulusal ve uluslararası şirketin katıldığını bildirdi.
Francken, "Ayrıca ülkenizden bu kadar çok Türk dostumun burada olmasından da çok mutluyum. Savunma sanayisinden girişimciler var, ayrıca Savunma Bakan Yardımcısı da burada. Burada olduğunuz için gerçekten çok mutluyum." diye konuştu.
Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin üzerinde baskı olduğuna işaret eden Francken, "Ama buna rağmen güçlü kalmanız ve burada bulunmanız çok önemli. Bundan dolayı gerçekten memnunum." ifadelerini kullandı.
Francken, mayıs ayında Belçika'dan bir ekonomik misyonun Türkiye'ye gideceğini anımsatarak, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin başkanlığında Ankara ve İstanbul'u ziyaret edecek misyona çok sayıda girişimcinin katılacağını bildirdi.
Belçika Savunma Bakanı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Birlikte çalışmamız gerekiyor. Bence ana mesaj da bu: Türkiye ve Belçika’nın sanayi alanında ve savunma sanayisinde birlikte çalışması gerekiyor. Bizim iyi kabiliyetlerimiz var ama siz büyük ve güçlü bir ülkesiniz, güçlü bir orduya sahipsiniz. Ayrıca günlük pratikte de büyük bir deneyiminiz var. Bu yüzden sanayinizden öğreneceğimiz çok şey var."
ASELSAN standındaki savunma ürünleri hakkında da bilgi alan Francken, "(ASELSAN) Standı çok güzel, çok büyük. Tüm fuardaki en güzel stantlardan biri." dedi.
BEDEX Savunma fuarı
Savunma teknolojileri, güvenlik çözümleri ve askeri ekipmanların sergilendiği fuarda, çok sayıda uluslararası savunma şirketi ürün ve sistemlerini tanıtıyor.
Etkinlik kapsamında düzenlenen konferans ve panellerde ise savunma sanayisindeki dönüşüm, yeni teknolojiler, tedarik zinciri güvenliği ve uluslararası işbirliği başlıkları ele alınıyor.
Fuara, Türkiye’den ASELSAN da katılıyor.
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı, fuar kapsamında düzenlenen "Küresel Savunma Sanayi Ortamının Dönüşümü" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alacak.
Brüksel'de NATO ve AB kurumlarına yakın konumda düzenlenen fuarın, Avrupa savunma sanayisi ile uluslararası şirketler arasında yeni işbirliği fırsatları oluşturması hedefleniyor.
Üç gün sürecek BEDEX'in savunma sektörü temsilcilerini, kamu yetkililerini ve uzmanları bir araya getirmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.