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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO, Almanya'nın Ukrayna'ya tank verme kararını memnuniyetle karşıladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları gönderme kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 25.01.2023
NATO, Almanya'nın Ukrayna'ya tank verme kararını memnuniyetle karşıladı

Brüksel

Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Almanya'nın diğer NATO müttefikleri ve ortaklarıyla istişare içinde Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya gönderme kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Rusya'nın savaşında böyle kritik bir zamanda bunlar Ukrayna'nın kendini savunmasına, kazanmasına ve bağımsız bir ülke olarak kalmasına yardım edecek." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklamıştı.

Almanya'nın silahlı kuvvetler envanterinden ilk aşamada 14 Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağı, tanklarla ilgili eğitimin Almanya'da hızlı bir şekilde başlayacağı kaydedilmişti.

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