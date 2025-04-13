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Dünya

Myanmar'daki depremlerden etkilenen Tayland'da hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin hissedildiği Tayland'da inşaat halindeki yüksek binanın yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Aynur Şeyma Asan  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Myanmar'daki depremlerden etkilenen Tayland'da hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı

Ankara

Thai PBS World'ün haberine göre, kurtarma ekipleri, başkent Bangkok'ta depremde yıkılan inşaat halindeki yüksek binanın enkazında arama çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, enkazdan şimdiye kadar 36 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 59 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 689'a, yaralananların sayısı da 5 bin 20'ye yükselmişti. Kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 140 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

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