Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,621.90
ETH/USDT
2,570.00
BTC/USDT
63,251.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler, Tel Aviv’de Netanyahu hükümetinin ateşkes, esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenliyor
logo
Dünya

Myanmar'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 384'e yükseldi

Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 384'e yükseldiği bildirildi.

Nuri Aydın  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Myanmar'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 384'e yükseldi Fotoğraf: Daniel Ceng/AA

İstanbul

Myanmar'daki askeri yönetim, Yagi Tayfunu'ndan kaynaklanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 384 kişinin hayatını kaybettiği, 89 kişinin ise halen kayıp olduğu ifade edildi.

Ülkenin Kayah ve Kayin eyaletlerinin de aralarında bulunduğu birçok bölgesinin tayfundan ciddi şekilde etkilendiği belirtilen açıklamada, yolların, köprülerin, evlerin ve okulların zarar gördüğü bilgisi verildi.

Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, diğer askeri yetkililer eşliğinde tayfundan etkilenen bölgeleri ziyaret etmiş ve buralardaki kurtarma, yardım ve rehabilitasyon çalışmalarını denetlemişti.

Yagi Tayfunu, yaklaşık bir haftadır Vietnam'ın kuzeyi, Laos, Tayland ve Myanmar'ı kasıp kavurarak bölgede yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanan sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Bu arada, Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, Myanmar'da afetten etkilenen kişi sayısının 887 bini bulduğu ifade edildi.

Öte yandan, askeri yönetim, hafta başında afetle mücadele kapsamında yabancı ülkeler ve yardım organizasyonlarından destek istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ın "fay etüt raporu" sonuçlarını açıkladı
Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetinin otomobile çarptığı anlar kamerada
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" başladı
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Şırnak'ta yağmurda sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet eden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

Myanmar'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 384'e yükseldi

Myanmar'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 384'e yükseldi

Japonya'da sel tehdidi nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi için tahliye emri verildi

Bitlis'te şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı

Taşkın ve heyelan meydana gelen Araklı'da temizlik çalışmaları sürüyor

Taşkın ve heyelan meydana gelen Araklı'da temizlik çalışmaları sürüyor
Nijer’de yeni eğitim öğretim yılı sel felaketi nedeniyle 1 ay geç başlayacak

Nijer’de yeni eğitim öğretim yılı sel felaketi nedeniyle 1 ay geç başlayacak
Van'da sağanak sonrası sel meydana geldi

Van'da sağanak sonrası sel meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet