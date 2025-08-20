Dolar
40.90
Euro
47.66
Altın
3,315.62
ETH/USDT
4,117.40
BTC/USDT
113,100.00
BIST 100
10,962.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Myanmar'da ordunun hava saldırısında 32 kişi öldü

Myanmar'ın doğusundaki Kayah bölgesinde ordunun düzenlediği hava saldırısında 32 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Furkan Mercan  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Myanmar'da ordunun hava saldırısında 32 kişi öldü

Ankara

Ulusal basındaki habere göre 2021'deki darbeyle yönetimi ele geçiren Myanmar ordusu, ülkede sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.

Irrawady sitesinin haberine göre ordu, ülkenin doğusunda Kayah eyaletinin Mawchi bölgesine hava saldırısı düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saldırıda 2'si çocuk 8'i kadın 32 kişi yaşamını yitirdi.

Ordunun bu yıl Mawchi bölgesine şimdiye kadar en az 14 hava saldırısı düzenlediği tahmin ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL, süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyon kişinin yerinden edildiğini söylemişti.

Myanmar'da askeri yönetim, 31 Temmuz'da, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
DMM, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda "milli egemenliğin hedef alındığı" iddiasını yalanladı
Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Myanmar'da ordunun hava saldırısında 32 kişi öldü

Myanmar'da ordunun hava saldırısında 32 kişi öldü

Nijerya'nın Katsina eyaletinde camiye düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

Myanmar'da ordunun hava saldırısında 21 kişi öldü

İsveç'te bir camide cuma namazının ardından silahlı saldırı düzenlendi

İsveç'te bir camide cuma namazının ardından silahlı saldırı düzenlendi
Fransa, Gazze'de 6 gazetecinin ölümüne neden olan İsrail saldırısını kınadı

Fransa, Gazze'de 6 gazetecinin ölümüne neden olan İsrail saldırısını kınadı
Myanmar'da yeni statüko arayışı, küresel güçler ve stratejik nadir metaller

Myanmar'da yeni statüko arayışı, küresel güçler ve stratejik nadir metaller
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet