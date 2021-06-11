Euro
10.19
Dolar
8.38
BIST 100
1,463.25
Altın
1,891.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da Çankaya ilçesi Ümitköy mahallesinde özel bir yaşlı bakım evinde yangın çıktı.
logo
Dünya

Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesinde ölenlerin sayısı 860'a çıktı

Myanmar'da askeri darbeden bu yana ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısı 860'a yükseldi.

Ömer Faruk Yıldız   | 11.06.2021
Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesinde ölenlerin sayısı 860'a çıktı

Kuala Lumpur

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) raporuna göre, son 24 saatte 2 sivil can kaybı daha doğrulandı.

Toplam can kaybı 860 olarak güncellenirken gözaltındaki kişi sayısı 4 bin 804 oldu, 1936 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunuyor.

İsyancı grubun saldırısında 10 asker yaşamını yitirdi

Öte yandan Sagaing eyaletinde faaliyet gösteren darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Kani Halk Savunma Gücü ile Myanmar ordusu arasında 9 Haziran'da çıkan çatışmalarda 10 askerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

The Irrawaddy gazetesine isim vermeden konuşan bir görgü tanıdığı, eyalete bağlı Kani ilçesindeki Monywa-Kalewa otoyolunda isyancıların, Myanmar ordusundan 70 kişinin geçtiği bir konvoya pusu kurduğunu aktardı.

Çıkan çatışmada 10 askerin öldüğünü öne süren tanık, en az 10 askerin yaralandığını belirtti.

Myanmar askeri yönetimi ise can kayıplarını doğrulayan açıklamada bulunmadı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Bu geceyi de atlatır mıyım?' dediğim gecelerim oldu'
Koronavirüste Son 24 Saat (11 Haziran 2021)
Afrika halen aşı bekliyor
Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak
Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı eksik kayıtlarının eklenmesiyle 363 bini aştı

Benzer haberler

Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesinde ölenlerin sayısı 860'a çıktı

Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesinde ölenlerin sayısı 860'a çıktı

Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 ölü, 16 yaralı

BM'den Myanmar ordusunun operasyonlar yürüttüğü Kayah eyaletinde 'insani kriz' uyarısı

Myanmar'da darbeden bu yana en az 800 askerin orduyu terk ettiği belirtildi

Myanmar'da darbeden bu yana en az 800 askerin orduyu terk ettiği belirtildi
BM, Myanmar'da çatışmalar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin evini terk ettiğini açıkladı

BM, Myanmar'da çatışmalar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin evini terk ettiğini açıkladı
Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin bir sonraki duruşması 14 Haziran'da görülecek

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin bir sonraki duruşması 14 Haziran'da görülecek