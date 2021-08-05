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Dünya

Myanmar'da etnik silahlı grubun, bir ayda Myanmar ordusundan 60 askeri öldürdüğü iddia edildi

Myanmar'da askeri darbenin ardından ordu ile ateşkesi bozarak darbe karşıtlarının yanında yer alan etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Bağımsızlık Ordusu (KNLA), geçen ay Myanmar ordusundan en az 60 askeri öldürdüğünü öne sürdü.

Ömer Faruk Yıldız   | 05.08.2021
Myanmar'da etnik silahlı grubun, bir ayda Myanmar ordusundan 60 askeri öldürdüğü iddia edildi

Kuala Lumpur

KNLA'nın enformasyon biriminden yapılan açıklamada, temmuz ayında Karen eyaletine bağlı Hpapun bölgesinde Myanmar ordusu ile KNLA üyeleri arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Bölgede 133 çatışma çıktığı ve Myanmar ordusundan en az 60 kişinin öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, KNLA'nın kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.

Myanmar ordusu, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapmadı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 946 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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