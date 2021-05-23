Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğu açıklandı

Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Myanmar'da darbe lideri General Hlaing, devrik lider Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğunu açıkladı

Myanmar'da askeri darbeyle yönetime el koyan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing, darbeden bu yana gözaltında tutulan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Ömer Faruk Yıldız   | 23.05.2021
Myanmar'da darbe lideri General Hlaing, devrik lider Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğunu açıkladı

Kuala Lumpur

Myanmar'daki 1 Şubat darbesinden bu yana ilk röportajını veren General Hlaing, darbenin nedenlerine ve Suu Çii'nin mevcut durumuna ilişkin soruları cevapladı.

Hlaing, Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle yönetime el koyduklarını savunarak halkın talebi doğrultusunda yeniden seçimlere gidileceğini belirtti.

Suu Çii'nin durumuna ilişkin soruya Hlaing, "Suu Çii'nin sağlığı yerinde. Evinde sağlıklı bir şekilde gözetimde tutuluyor. Gelecek günlerde mahkemeye çıkacak." cevabını verdi.

Hlaing, 5 yıllık iktidarında Suu Çii'nin performansını nasıl bulduğu sorusu üzerine "Elinden geleni yaptı." ifadesini kullandı.

Suu Çii'nin şimdiye kadar avukatıyla görüştürülmemesinin nedenini ise Hlaing, güvenlik gerekçelerine bağladı.

Protestolara katılan 125 binden fazla öğretmenin işine son verildi

Öte yandan Myanmar askeri yönetiminin, ülkedeki darbe karşıtı protestolara katılan veya sivil itaatsizlik eyleminde bulunarak işine gitmeyen en az 125 bin öğretmenin işine son verdiği açıklandı.

Myanmar Öğretmenler Federasyonundan yapılan açıklamada, 5 Mayıs itibarıyla 125 bin 900 öğretmenin sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Askeri yönetimin, öğretmenleri takip ederek protestolara katılan veya sivil itaatsizlik eyleminde bulunanları tespit ettiği belirtildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 815 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 danışman heyeti, Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilebilme olasılığına dikkati çekti
Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulanan toplam aşı sayısı 27 milyon 761 bin 989 doz oldu
Sağlık Bakanı Koca: Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor

Benzer haberler

Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğu açıklandı

Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğu açıklandı

Japonya, Myanmar'a kalkınma yardımlarını durdurabileceğini açıkladı

Myanmar askeri yönetimi devrik lider Suu Çii'nin partisini feshedecek

Myanmar'da darbeci lider General Hlaing için emeklilik yaş sınırı kaldırıldı

Myanmar'da darbeci lider General Hlaing için emeklilik yaş sınırı kaldırıldı
Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 805'e çıktı

Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 805'e çıktı
Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 800'ü geçti

Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 800'ü geçti