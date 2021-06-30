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Dünya

Myanmar ordusu finansman bulmak için yeşim taşı ticaretinde etkinliğini artırıyor

Myanmar ordusunun 1 Şubat askeri darbesinin ekonomik zararlarını sübvanse edebilmek için, ülkenin en önemli gelir kaynaklarından yeşim taşı ticaretinde etkinliğini artırdığı açıklandı.

Ömer Faruk Yıldız   | 30.06.2021
Myanmar ordusu finansman bulmak için yeşim taşı ticaretinde etkinliğini artırıyor

Kuala Lumpur

Sivil toplum kuruluşu Global Witness'ın hazırladığı raporda, darbenin ardından devlete ait Myanmar Değerli Taş Girişimi (MGE) adlı firmanın direkt orduya bağlandığı ve üst düzey generallerin onayı olmadan yeşim taşı çıkarılması ve satışı için lisans verilmediği kaydedildi.

Raporda, Myanmar ordusunun yeşim taşı ticaretini rüşvet fonuna çevirdiği ve ülkede yeşim taşı madenciliği veya ticareti yapmak isteyen girişimcilerin, üst düzey generallere rüşvet vermeden iş yapmasının imkansızlaştığı ifade edildi.

Askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'ın oğlunun yeşim taşı madenciliğinde kullanılan dinamitlerin ithalatının başına getirildiği de raporda kaydedildi.

Dünyadaki yeşim taşlarının yüzde 70'inin çıkartıldığı Myanmar'da bu alandan senelik yaklaşık 30 milyar dolar gelir elde ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 883 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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