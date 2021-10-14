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Dünya

Myanmar ASEAN elçisinin Suu Çii ile görüşmesine izin vermeyecek

Myanmar'da iktidardaki ordu yönetimi, devrik lider Aung San Suu Çii'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) elçisi ile görüşmesine izin vermeyecek.

Saadet Firdevs Aparı   | 14.10.2021
Myanmar ASEAN elçisinin Suu Çii ile görüşmesine izin vermeyecek

Ankara

Tayvan haber ajansı CNA'nın haberine göre, yetkililer, ASEAN elçisinin ülkeyi ziyaret etmesinin engellenmediğini ancak Suu Çii'ye yöneltilen suçlar nedeniyle tutuklu eski liderle görüşmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Sözcü Zaw Min Tun, Birleşmiş Milletler'in (BM), askeri hükümetin BM büyükelçi adaylığını onaylamasındaki gecikmenin siyasi güdümlü olduğunu belirterek BM ve diğer ülke ve kuruluşların "uluslararası ilişkilere girerken çifte standarttan kaçınmaları gerektiğini" söyledi.

ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusof, geçen hafta yaptığı açıklamada, yönetimin ASEAN planı üzerindeki eylemsizliğinin "geri adım atmakla eşdeğer" olduğunu ve bazı üye ülkelerin Min Aung Hlaing'i bu ay yapılacak bir zirveden dışlama konusunda "derin tartışmalarda" bulunduğunu kaydetmişti.

Erywan, hafta başında yaptığı açıklamada ise taraf tutmadığını veya siyasi tavır almadığını ve ziyareti dört gözle beklediğini belirtmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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