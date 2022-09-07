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Dünya

Musluk suyundaki arsenik nedeniyle binlerce New Yorklu günlerdir şişe suyu tüketiyor

ABD'nin New York eyaletinde bir yaşam kompleksinin musluk sularında tespit edilen arsenik nedeniyle panik yaşanırken, bölge sakinleri günlerdir ihtiyaçlarını şişe suyuyla gidermeye çalışıyor.

Mücahit Oktay   | 07.09.2022
Musluk suyundaki arsenik nedeniyle binlerce New Yorklu günlerdir şişe suyu tüketiyor

New York

New York'un Manhattan adasında, turistik bölge East Willage yakınlarında binlerce kişinin yaşadığı Jacob Riis isimli komplekste, tespit edilen yüksek düzeydeki arsenik yüzünden acil durum ilan edildi.

Manhattan İlçe Başkanı Mark Levine, sosyal medya üzerinden, yüksek arsenik seviyelerinin tespit edilmesi nedeniyle, 6 blokluk kompleksin sakinlerine musluk suyunu içmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunarak su tesisatının temizlenme işleminin devam ettiğini duyurdu.

Günlerdir devam eden kriz nedeniyle kompleksin bahçesine yardım çadırlarının kurulduğu, komplekste oturanların yemek pişirmek ve beden temizliğinde kullanmak için çadırlara bırakılan şişe sularını taşıdıkları görüldü.

New York Konut İdaresine ait (NYCHA) binalarda oturan sakinlerden bazıları geçtiğimiz günlerde bulanık ve kahverengi akan musluk sularının görüntülerini sosyal medyada paylaşmış, yetkililerin bu konuda yeterince hızlı hareket etmemesinden şikayet etmişti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da pazar akşamı kompleksi ziyaret etmiş ve sakinlere şişe suyu dağıtımında bizzat yer almıştı.

Federal Çevre Koruma Ajansı (EPA) 2001'den bu yana, arsenik seviyeleri için bir milyarda 10 parçayı güvenli sınır olarak kabul ederken, söz konusu kompleksteki apartmanların musluk suyunda bu oranın 12-14 seviyesinde olduğu bilgisi paylaşıldı.



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