Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" ifadeleriyle eleştirdi
Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı danışmanlık görevinden ayrılmasının ardından, vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" ifadeleriyle eleştirdi.
Ankara
Musk, X sosyal medya hesabından "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan vergi indirimi tasarısı hakkında açıklama yaptı.
- Trump'ın çok istediği "vergi indirimi tasarısı" Temsilciler Meclisi'nden geçti
- Musk, vergi indirimi tasarısının DOGE'nin çabalarını baltalayacağını söyledi
"Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım." diyen Musk, Donald Trump'ın vergi tasarısını "iğrenç bir rezalet" ifadeleriyle eleştirdi.
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Musk, "Bu tasarıyla oy verenler utansın, yanlış yaptığınızı biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Tasarının bütçe açığını 2,5 trilyon dolara çıkaracağını öne süren Musk, şunları kaydetti:
"Amerikan vatandaşlarını ezici ve sürdürülemez bir borç yükünün altına sokuyorsunuz."
Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı basın açıklamasında konuya ilişkin olarak "Başkan (Trump), Elon Musk'ın bu tasarı konusundaki görüşünü zaten biliyor." ifadelerine yer verdi.
Leavitt, Musk'ın tutumunun Trump'ın fikrini değiştirmediğini ve tasarının arkasında olduklarını belirtti.
Musk, tasarının DOGE'yi etkileyeceğini belirtmişti
Elon Musk, 28 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programında, tasarının Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) çabalarını baltalayacağını ifade etmişti.
Musk, "Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı." şeklinde konuşmuştu.
Konuya ilişkin endişelerini dile getiren Musk, "Bence bir yasa tasarısı büyük ya da güzel olabilir ama ikisi birden olabilir mi bilmiyorum." demişti.
Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Senato'ya gönderilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.