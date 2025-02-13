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Dünya

Musk, İngiliz haber ajansı Reuters'ın ABD hükümetinden milyonlarca dolarlık ödeme aldığını iddia etti

ABD'li iş insanı Elon Musk, İngiliz haber ajansı Reuters'ın 2018-2022 yılları arasında ABD hükümetinden milyonlarca dolarlık ödeme aldığını öne sürdü.

Şilan Turp  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Musk, İngiliz haber ajansı Reuters'ın ABD hükümetinden milyonlarca dolarlık ödeme aldığını iddia etti

Ankara

ABD'li iş insanı Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Musk, ABD hükümeti tarafından yapılan harcamaların belgelendiği internet sitesine dayandırılan bir başka paylaşımı alıntılayarak, "Reuters'a ABD hükümeti tarafından 'büyük ölçekli toplumsal aldatmaca' için milyonlarca dolar ödendi. Bunlar tam bir dolandırıcı." ifadesini kullandı.

Alıntılanan paylaşımda ise Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) incelemeleri sonucunda Savunma Bakanlığı'nın, 2018-2022 yıllarında Reuters'a 9 milyon dolarlık "gizemli ödemeler" yaptığının ortaya çıktığı belirtildi.

Paylaşımda, "savunma için olduğu iddia edilen bu harcamaların" soru işaretlerine neden olduğu kaydedildi.

Musk'tan OCCRP'ye suçlama

Musk, X hesabından, "Trump'ın 2019'da görevden alınmasının arkasında Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yönetilen Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesinin (OCCRP) olduğunu" öne süren medya kuruluşu Public'in yürüttüğü yeni bir araştırmanın sonucuna ilişkin yapılan paylaşımı alıntıladı.

Paylaşımda OCCRP'nin, Trump ve ortaklarının Rus bankacılığı ve Rusya'nın kara para aklama faaliyetleriyle bağlantıları olduğu yönündeki söylemlerin geliştirilmesinde "önemli bir rol oynadığı" kaydedildi.

Musk'tan "yargıç kovulsun" yorumu

Öte yandan Musk, Trump yönetiminin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gibi federal halk sağlığı kurumlarının internet sitelerindeki verilerin kaldırılması yönündeki kararının geçici olarak durdurulmasını emreden Washington DC Bölge Yargıcı John Bates'in "kovulmasını" istedi.

Musk, hastaların HIV testlerini, hastalığın önlenmesine ilişkin bilgiler ile toplumların iklim felaketlerine karşı hassasiyetlerini gösteren verilerin kaldırılmasını engelleyen Bates'in baktığı 6 Ocak Kongre baskını davasında yargılanan ve dava sürecinde intihar eden Matthew Perna'nın bir fotoğrafını X hesabından paylaşarak, "Bu kötü yargıç kovulmalı." dedi.

OCCRP'nin USAID ile ilişkisi

OCCRP, Panama ve Pandora Belgeleri, Pegasus Projesi gibi geniş çaplı belge ve veri sızıntılarını dünya gündemine taşıyan önde gelen araştırmacı gazetecilik kuruluşu olarak biliniyor.

Merkezi Panama'da bulunan hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait 11,5 milyon belgenin 2016'da "Panama Belgeleri" adı altında yayınlanması, birçok ülkede yolsuzluk soruşturmalarının açılmasına ve bazı üst düzey istifalara neden olmuştu.

Yapılan araştırmalar sonucunda, OCCRP'nin fonlama işlerinin USAID ile ilişkili olduğu, OCCRP, kuruluşundan bu yana ABD hükümetinden 47 milyon dolar aldığı ortaya çıkmıştı.

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