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Dünya

Münih'te Müslüman öğrenci başörtülü olduğu için sınavdan çıkarılmak istendi

Almanya'daki Münih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde bir profesörün, Müslüman bir öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle çevrim içi yapılan sınavdan çıkardığı ortaya çıktı.

Mesut Zeyrek   | 05.03.2022
Münih'te Müslüman öğrenci başörtülü olduğu için sınavdan çıkarılmak istendi

Köln

Üniversitede Makine Mühendisliği eğitimi gören ve Kübra kullanıcı adıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan öğrenci, 27 Ocak'ta meydana gelen olayda öğretmenin kendisinden başörtüsünü çıkarmasını istediğini söyledi.

Söz konusu öğrenci, öğretmenine başörtüsünü dini nedenlerden dolayı taktığını söylemesine rağmen, profesörün başörtüsünü çıkarması konusunda ısrarcı olduğunu, bunu yapmadığı takdirde ise sınavda başarısız sayılacağını söylediğini aktardı.

Olayın duyulmasının ardından aynı üniversitede başka bir Müslüman öğrencinin de benzer bir sorun yaşadığı ortaya çıktı.

Olaydan bir ay sonra üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, her iki öğrenciden de özür dilenerek, bu uygulamanın dolandırıcılığa karşı önlem almak ve kulaklıkla kopya çekme ihtimaline karşı yapılmak istendiği belirtildi.

Öğrencilerin okula davet edildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, olayın incelendiği ve sonucun inceleme sonunda ayrıca duyurulacağı aktarıldı.

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