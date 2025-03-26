MSF: İsrail, Gazze'de ateşkesin bozulmasının ardından su, elektrik ve yakıta erişimi engelledi
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in, Gazze'de ateşkesin bozulmasının ardından su, elektrik ve yakıta erişimi engellediğini belirterek bu yüzden sağlık ve yaşam şartlarının son derece kötüleştiğini bildirdi.
Cenevre
MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkesin bozulduğu ve daha fazla ölümün kaydedildiği aktarılarak "İsrail, Gazze'de ateşkesin bozulmasıyla suya, elektrik ve yakıta erişimi engelledi. İsrailli yetkililerin suya erişimi engellemesiyle bir başka savaş taktiği daha yaşanıyor." ifadeleri kullanıldı.
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi genelinde saldırılarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ateşkesin derhal yeniden sağlanmasını ve İsrail yetkililerinin daha fazla can kaybını önlemek için yakıt, su ile sanitasyon malzemeleri de dahil yardımların girişiyle birlikte elektriğin kullanılmasına izin verilmesini talep ediyoruz." çağrısı yer aldı.
Açıklamada, yakıtın bitmesi halinde halen çalışan su sisteminin tamamen çökeceği ve insanların suya erişiminin neredeyse imkansız hale geleceğinin altı çizilerek bunun, Gazze'de kalan milyonlarca kişi için "insanlık dışı" sonuçları olacağı vurgulandı.
Bombalamalardan kaynaklanan yaralanma ve ölümlerin yanı sıra güvenli suya erişimin insanların yaşam koşulları ve sağlıkları üzerinde ciddi sonuçları olduğuna işaret edilen açıklamada, MSF tarafından tedavi edilen sarılık, ishal ve uyuz gibi en yaygın üç hastalığın doğrudan yetersiz güvenli su temininden kaynaklandığı ifade edildi.
Raporda görüşlerine yer verilen MSF'nin Gazze'deki Su ve Sanitasyon Koordinatörü Paula Navarro, İsrail ordusunun sadece birkaç gün içinde yüzlerce insanı katleden yeni saldırılar başlattığını anımsatarak şu değerlendirmede bulundu:
"İsrail ordusu, Gazze'deki insanları elektriği keserek ve yakıtın girmesini engelleyerek sudan mahrum bırakmaya devam ediyor. Acımasız bombalamalara katlananlar için su krizi, acıları daha da kötüleştiriyor. Bunların birçoğu güvenli olmayan su içmek zorunda kalırken diğerleri yeterli suya sahip değil."
MSF'nin Gazze'deki Tıbbi Ekip Koordinatörü Chiara Lodi ise cilt rahatsızlığı olan çocukların sayısının artmasının, Gazze'deki yıkımın ve ablukanın doğrudan bir sonucu olduğuna işaret etti.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 830’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 183'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 828’e yükseldi.
Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.
Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.