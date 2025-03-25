Save the Children: Gazze'de bir haftada İsrail saldırılarında 270'ten fazla çocuk öldü
Uluslararası insani yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), Gazze'de bir haftadan kısa bir sürede 270 Filistinli çocuğun İsrail saldırılarında can vermesine tepki gösterdi.
İstanbul
İngiltere merkezli kuruluşun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında Gazze'de bir haftada 270'ten fazla çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.
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Save the Children İnsani Yardımlar Direktörü Rachael Cummings de "Bombalar düşüyor, hastaneler yerle bir edildi, çocuklar öldürülüyor ve dünya sessiz." açıklamasında bulundu.
Cummings, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 50 bini aştığı Gazze'deki duruma ilişkin, "Yardım yok, güvenlik yok, gelecek yok." ifadesini kullandı.
Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor
İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.
Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.
İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'nde şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 792'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ten fazla kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 144'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 704'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.