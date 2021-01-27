Euro
8.95
Dolar
7.36
BIST 100
1,536.11
Altın
1,847.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

'Mozart' gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Bakü'ye gönderildi

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderildi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 27.01.2021
'Mozart' gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Bakü'ye gönderildi Fotoğraf: Abidin Mutlu Bozdağ/AA

İstanbul

Gabon'un başkenti Librevil'den sabaha karşı THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, kargo aracına konuldu.

Cenaze, işlemlerin ardından saat 07.30'da THY'nin İstanbul-Bakü seferini yapan TK0332 sayılı tarifeli uçağa konularak toprağa verilmek üzere memleketi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderildi.















Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya’da Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı
Kanada’da geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik testlerine başlandı
Senegal'de Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında acil durum ilan edildi
Nijerya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2,3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor

Benzer haberler

'Mozart' gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Bakü'ye gönderildi

'Mozart' gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Bakü'ye gönderildi

'Mozart' gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Nijerya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

'Mozart' gemisi için 22 kişilik destek ekibi Gabon'a ulaştı

'Mozart' gemisi için 22 kişilik destek ekibi Gabon'a ulaştı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği: Azerbaycanlı kardeşimizin cenazesi, başkent Librevil'e naklediliyor

Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği: Azerbaycanlı kardeşimizin cenazesi, başkent Librevil'e naklediliyor