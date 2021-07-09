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Dünya

Moskova’daki Taliban heyeti: Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz

Moskova’daki Taliban heyeti, “Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha’daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız.” açıklamasında bulundu.

Emre Gürkan Abay   | 09.07.2021
Moskova’daki Taliban heyeti: Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz

Moskova

Moskova’daki Taliban heyeti, “Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha’daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız.” açıklamasında bulundu.

Taliban heyeti, "Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz. Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik." ifadesini kullandı.

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