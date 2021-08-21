Dolar
8.49
Euro
9.93
Altın
1,781.30
ETH/USDT
3,270.00
BTC/USDT
48,616.00
BIST 100
1,444.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Moskova’daki camide gözaltına alınan Müslümanlar serbest bırakıldı

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki camide gözaltına alınan Müslümanların serbest bırakıldığı bildirildi.

Dmitri Chirciu   | 21.08.2021
Moskova’daki camide gözaltına alınan Müslümanlar serbest bırakıldı

Moskova

Rus TASS haber ajansına konuşan avukat Mariya Krasova, Moskova bölgesinde bulunan Kotelniki’deki camide cemaatin polis tarafından gözaltına alındığını anımsattı.

Camide pasaport kontrolü yapıldığını aktaran Krasova, "Rus vatandaşları, pasaport kontrolü ardından serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu vatandaşlar ise karakola götürüldü." dedi.

Gözaltına alınanların tümünün serbest bırakıldığı bilgisini paylaşan Krasova, şunları kaydetti:

"Gözaltına alınanların tümü serbest bırakıldı. Onların gözaltına alınması, karakola getirilmesi ve idari suç işlemesi ile ilgili tutanak düzenlenmedi. Bir polisin söylediğine göre, gözaltılar, denetleme eylemlerinin bir parçası idi ve bu kapsamda gözaltına alınanlardan DNA alındı."

Yaklaşık 600 Müslüman gözaltına alınmıştı

Moskova bölgesinde bulunan Kotelniki’deki camide yaklaşık 600 Müslüman'ın polis tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti.

Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Bölgesi Yönetimi Basın Servisi, gözaltıyla ilgili gelen bilgileri kontrol ettiklerini duyurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da yerel yöneticilerden Kovid-19'a karşı 'kapanma' çağrısı
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 319 Kovid-19 vakası kaydedildi
Küba kendi geliştirdiği iki Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hindistan'da yerli üretilen 'dünyanın ilk DNA bazlı' Kovid-19 aşısına acil kullanım izni verildi

Benzer haberler

Rusya, Kasım 2020'den beri Ermenistan'a silah sevk ediyor

Rusya, Kasım 2020'den beri Ermenistan'a silah sevk ediyor

Moskova’daki camide gözaltına alınan Müslümanlar serbest bırakıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da camideki yaklaşık 600 Müslüman gözaltına alındı

ABD'den Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili kişi ve kuruluşlara yaptırım

ABD'den Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili kişi ve kuruluşlara yaptırım

Almanya Başbakanı Merkel: Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız

Almanya Başbakanı Merkel: Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız
Rusya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor

Rusya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor