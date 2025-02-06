Moskova bölgesinde hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü
Rusya'nın Moskova bölgesinde hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Moskova
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hafif motorlu uçak, eğitim esnasında Moskova bölgesindeki Myaçkovo Havaalanı yakınlarında düştü.
Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerinde herhangi bir yıkım olmazken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.