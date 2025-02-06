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Dünya

Moskova bölgesinde hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Rusya'nın Moskova bölgesinde hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dmitri Chirciu  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Moskova bölgesinde hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü Fotoğraf: Roman Naumov/AA

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hafif motorlu uçak, eğitim esnasında Moskova bölgesindeki Myaçkovo Havaalanı yakınlarında düştü.

Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerinde herhangi bir yıkım olmazken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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