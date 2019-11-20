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Dünya

Morales'ten orduya halka silah doğrultulmaması çağrısı

Bolivya'nın istifa eden Devlet Başkanı Morales, "Silahlı Kuvvetler, önceden hazırlanmış bir hükümeti desteklemek için halkın kanıyla onurunu lekelememelidir." dedi.

Emre Aytekin,Şenhan Bolelli   | 20.11.2019
Morales'ten orduya halka silah doğrultulmaması çağrısı

Ankara

Bolivya'nın istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, silahlı kuvvetlere halka silah doğrultmama çağrısı yaparak, "Silahlı Kuvvetler, önceden hazırlanmış bir hükümeti desteklemek için halkın kanıyla onurunu lekelememelidir." dedi.

Ordunun baskısıyla istifası sonrası Meksika'ya iltica eden Morales, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Vatansever ve milliyetçi askerlerden, halkın mücadelesiyle kazanılan kaynaklarla temin edilen silah ve mühimmatı Bolivyalı kardeşlerimize karşı kullanmamalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Morales paylaşımlarında geçici devlet başkanlığına getirilen Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez ve muhalefetin başkan adayı, eski Devlet Başkanı Carlos Mesa'yı eleştirdi.

"Bu geçiş hükümeti değil hazırlanmış hükümet"

Anez hükümetinin meşruiyetinin olmadığını savunan Morales, "Bolivya halkı ve işçileri, bu geçiş hükümeti değil hazırlanmış bir hükümettir. Baskılarla Bolivyalı kardeşlerimizi öldürüyorlar. Bu, devrimimize müdahale eden bir vatana ihanet hükümetidir. Diktatörlük zamanlarında birlik içinde olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Geçici hükümeti protesto eden destekçilerine karşı uygulanan şiddeti kınayan Morales, "Diktatör Mesa, Anez ve onların adamları, ABD ile koordineli bir operasyonda bugün 6 kardeşimizin daha ölümüne sebep oldular. Yeni nesiller ve dünya bilmeli ki, alçakgönüllü bir halka karşı siyasi soykırım bu şekilde haklılaştırılmaya çalışılıyor." diye yazdı.

Bolivya'daki kriz 

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı. 

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı. 

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.  

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

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