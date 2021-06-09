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Dünya

Moğolistan'ın yeni cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh oldu

İktidardaki Moğol Halk Partisinin Genel Başkanı ve ülkenin eski Başbakanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Moğolistan’ın yeni cumhurbaşkanı oldu.

Emre Aytekin   | 09.06.2021
Moğolistan'ın yeni cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh oldu

Ankara

Moğolistan Seçim Kurulunun açıkladığı, kesin olmayan sonuçlara göre Ukhnaagiin Khurelsukh, yaklaşık 1 milyon 75 bin seçmenin oy kullandığı seçimde, 820 binden fazla oy aldı.

Oy sayımını diğer iki adaydan açık farkla önde götüren 52 yaşındaki Khurelsukh, bu sonuçla zaferini ilan etti.

Khurelsukh, yaptığı açıklamada, "İnsanlar bana güvenini gösterdi, ben de Moğolistan için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için ocak ayında başbakanlık görevinden istifa eden Khurelsukh, seçimde muhalefetteki Demokrat Partinin eski Genel Başkanı Sodnomzunduin Erdene ve eski milletvekili Dangaasurengiin Enkhbat'a karşı yarıştı.

Moğolistan'da 2019'da yapılan anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının yeniden seçilme hakkı olmaksızın 6 yıl görev yapmasına karar verilmişti.

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