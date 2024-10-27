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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mısır'dan İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 2 günlük ateşkes girişimi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde İsrailli 4 esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için 2 günlük ateşkes girişimi önerdiklerini belirtti.

İbrahim Khazen, Safiye Karabacak  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Mısır'dan İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 2 günlük ateşkes girişimi

Al Qahirah

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun, başkent Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Sisi basın toplantısında, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde İsrailli 4 esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için 2 günlük ateşkes girişimi önerdiklerini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi"Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak." dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, "Ziyaretim, birçok ortak önemi haiz meselelerin ele alındığı dostane, kardeşçe ve istişari bir ziyarettir." diye konuştu.

Tebbun, Sisi'nin Gazze Şeridi'ne yönelik ateşkes girişimini desteklediklerini aktardı.


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