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Dünya

Mısır'da İhvan yöneticilerinden Hamdi Hasan, tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden 65 yaşındaki Hamdi Hasan'ın, tutuklu bulunduğu başkent Kahire'nin güneyindeki Akrep Cezaevi'nde hayatını kaybettiği bildirildi.

Mehmet Nuri Uçar   | 26.11.2021
Mısır'da İhvan yöneticilerinden Hamdi Hasan, tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti

Kahire

Hasan'ın ölüm haberini oğlu Bera'nın eşi Cihad Muhammed, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Muhammed, "Biz ancak Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz. Allah'tan geldik ve yine O'na döneceğiz. Eşimin babası Dr. Hamdi Hasan vefat etti." ifadelerini kullandı.

Kayınpederinin 8 yılı aşkın fazla bir süredir yüksek güvenlikli Akrep Cezaevi'nde tutuklu olduğuna işaret eden Muhammed, ziyaretlerinin ise sürekli olarak engellendiğini belirtti.

Mısır'da insan hakları ihlalleriyle ilgilenen "Biz Kaydediyoruz" adlı sivil toplum örgütü de yayımladığı yazılı açıklamada, "Akrep Cezaevi'nde yaşamını yitiren İhvan yöneticilerinden milletvekili Hamdi Hasan'ın cenazesinin sıkı güvenlik önlemleri altında ailesine teslim edildiğini ve toprağa verildiğini" bildirdi.

Açıklamada, Hasan'ın 19 Ağustos 2013'te tutuklandığı ve hakkında birçok hapis cezası verildiği aktarıldı.

Mısır makamlarından ise Hasan'ın vefat nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mısır'da demokratik seçimlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından birçok kentte darbe karşıtı eylemler düzenlenmiş, yüzlerce kişi gözaltına alınarak, "izinsiz gösteri yapmak, şiddete teşvik etmek, kamu malına zarar vermek, kamu düzenini bozmak, trafiği aksatmak" gibi çeşitli suçlamalarla hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Darbe karşıtlarının aileleri, yakınlarının hapishanelerde "işkence, tıbbi ihmal ve birçok ihlale maruz kaldığını" ileri sürerken Mısır makamları ise "insan haklarına bağlı kaldıklarını" savunuyor.

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