Trump, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a geldi
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ziyaretini tamamlayarak Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a geldi.
Yaklaşık 7 saatlik İsrail ziyaretini tamamlayan Trump, beraberindeki heyetle Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'ndan Mısır'a hareket etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Mısır'da
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi" kapsamında diplomasi trafiği
Trump ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh kentine indi.
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek.
Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.