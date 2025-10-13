Dolar
41.80
Euro
48.47
Altın
4,081.66
ETH/USDT
4,145.40
BTC/USDT
114,800.00
BIST 100
10,656.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mısır’da düzenlenecek Barış Zirvesi'ne katılacak liderler, Şarm el-Şeyh kentine geliyor
logo
Dünya

Netanyahu, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'da yapılacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

Emirhan Demir, Mustafa Deveci  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Netanyahu, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmayacak

Ankara

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'yu Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine Şarm El-Şeyh'de düzenlenecek zirveye davet ettiği belirtildi.

Davet için Trump'a teşekkür eden Netanyahu'nun "tatil başlangıcına yakın olması nedeniyle zirveye katılamayacağını söylediği" ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail Başbakanı, daha önce Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne davet edilmemişti. Ancak Trump'ın araya girerek Netanyahu'yu davet ettiği belirtilmişti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi, bugün yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağını duyurmuştu.

Netanyahu'nun, Mısır'daki barış zirvesine davet edilmek için Trump'ı aracı yaptığı iddia edildi

Öte yandan Amerikan Axios sitesinden gazeteci Barak Ravid, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından araçla Batı Kudüs'e hareket eden Trump ile Netanyahu arasındaki konuşma hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Ravid'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı paylaşımına göre, Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine düzenlenecek Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne Netanyahu'nun da katılması gerektiğini söyledi.

Trump ile hemfikir olan ancak daha önce Mısır makamlarınca zirveye davet edilmediği belirtilen Netanyahu, ABD Başkanı'nı bu konuda kendisine aracı olmaya ikna etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla arayan Trump, Netanyahu'nun da zirveye davet edilmesini istedi.

Sisi ise Trump ile telefon görüşmesinin ardından Netanyahu'yu arayarak zirveye davet etti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine düzenlenen barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinden düzenlenecek.

Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da 1216 depremzede aile "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında yapılan evlerine yerleşti
Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı
AFAD yayınladığı videolarla "doğru bilinen yanlış" konulara dikkati çekiyor
Edirne-Kırklareli arasındaki "melodili yol"dan geçenler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
Yurtta birçok ilde kar etkili oldu

Benzer haberler

Netanyahu, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmayacak

Netanyahu, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmayacak

Bir insan hakları felaketi: Gazze'deki amputasyon gerçeği

Kıbrıs tecrübesinden Gazze'ye: Kurumsal ağırlıklı garantörlük

İsrail’in Holokost Endüstrisi çöktü: Son çare Proje 545

İsrail’in Holokost Endüstrisi çöktü: Son çare Proje 545
Trump, Netanyahu'nun yanında "Gazze'de savaş bitti" mesajını yineledi

Trump, Netanyahu'nun yanında "Gazze'de savaş bitti" mesajını yineledi
BM, Gazze'de ateşkesin ardından insanı yardım geçişlerinde ilerleme kaydedildiğini duyurdu

BM, Gazze'de ateşkesin ardından insanı yardım geçişlerinde ilerleme kaydedildiğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet