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Dünya, Koronavirüs

Mısır'da cuma namazına izin verilen camilerde teravih kılınabilecek

Mısır Evkaf Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınında cuma namazı kılınmasına karar verilen camilerde ramazan ayı boyunca teravihe de izin verileceğini açıkladı.

Said İbicioğlu   | 27.02.2021
Mısır'da cuma namazına izin verilen camilerde teravih kılınabilecek

İstanbul

Mısır Evkaf Bakanlığı, ramazan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uyulması gereken tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ramazanda geniş iftar sofraları kurulmasına ve itikafa girilmesine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, teravih namazının evde kılınmasının salgın şartlarında daha münasip olduğu aktarıldı.

Bakanlık, bununla birlikte, cuma namazı kılınmasına izin verilen camilerde tüm tedbirlere ve sosyal mesafeye uyarak teravih namazı da kılınacağını duyurdu.

Mısır'da resmi verilere göre 108 binden fazla cami buluyor ve cuma namazı genellikle şehir ve köylerdeki ana camilerde eda ediliyor.

Kovid-19 salgınında Mısır'da bugüne kadar 10 bin 590 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 181 bin 242'ye, iyileşen sayısı ise 139 bin 927'ye ulaştı.

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