Gündem

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Mısır'da mevkidaşı Tümgeneral Saqr ile görüştü

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Amr Abdel Rahman Saqr ile bir araya geldi.

Utku Şimşek  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Mısır'da mevkidaşı Tümgeneral Saqr ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Mısır'a resmi ziyarette bulundu.

Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret kapsamında Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Amr Abdel Rahman Saqr ile bir araya geldi.

Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, daha sonra Batı Kahire Hava Üssü'nde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

TDK "Konuşma Dili Olarak Türkçe Çalıştayı" düzenleyecek
İstanbul merkezli 5 ildeki hayali ihracat ve ithalat operasyonunda 29 zanlı gözaltına alındı
Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda 93 vergi müfettişi gözaltına alındı




