Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Mısır'da mevkidaşı Tümgeneral Saqr ile görüştü
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Amr Abdel Rahman Saqr ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Mısır'a resmi ziyarette bulundu.
Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret kapsamında Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Amr Abdel Rahman Saqr ile bir araya geldi.
Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, daha sonra Batı Kahire Hava Üssü'nde incelemelerde bulundu.