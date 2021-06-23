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Dünya

Mısır Süveyş Kanalı'nı kapatan geminin sahibi firma ile tazminat konusunda anlaştı

Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğinin 6 gün boyunca durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev yük gemisinin yol açtığı zararın tazmini için geminin sahibi firma ile tazminat konusunda ön anlaşmaya vardı.

Ferdi Bayat   | 23.06.2021
Mısır Süveyş Kanalı'nı kapatan geminin sahibi firma ile tazminat konusunda anlaştı

Kahire

Gemi sahibi firmayı temsil eden Londra merkezli hukuk firması "Stan Marine"den yapılan yazılı açıklamada, son birkaç hafta içinde Süveyş Kanalı'nın müzakere komitesi ile yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından iki taraf arasında bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, taraflar arasında en kısa sürede bu anlaşmanın sonuçlandırılacağı ve ardından geminin Mısır'dan ayrılması için gerekli adımların atılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Mısır'a ödenecek tazminat hakkında detaylara yer verilmedi.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, 1 Nisan'da katıldığı bir televizyon programında, karaya oturan geminin sahibi olan firmadan 1 milyar dolar talep edileceğini belirtmiş, ancak bu rakam daha sonra 550 milyon dolara düşürülmüştü.

Ne olmuştu?

The Ever Given isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

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