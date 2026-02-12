Mısır: Sudan'ın istikrarı, kaos ve çatışmanın yayılmasını engellemek için acil bir gereklilik
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Sudan’da istikrarın sağlanmasının, kaos ve silahların yayılmasını önlemek açısından "acil bir bölgesel gereklilik" olduğunu belirtti.
Kahire
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Etiyopya'nın başkenti Adisababa'da Dışişleri Bakanları düzeyinde düzenlenen Afrika Birliği'ne bağlı Güvenlik ve Barış Konseyi toplantısında konuştu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Abdulati, Sudan’da istikrarın sağlanmasının, kaos ve silahların yayılmasını önlemek açısından "acil bir bölgesel gereklilik" olduğunu ifade etti.
Yapılan görüşmelerin, "çatışmanın sona erdirilmesi ve Sudan’da arzulanan istikrarın sağlanması yönünde ortak bir vizyonun şekillendirilmesine katkı sunmasını" temenni ettiğini dile getiren Abdulati, Sudan’da istikrarın sağlanmasının, "kaos ve silahların yayılmasını önlemek ve terör tehditlerinin tırmanmasını engellemek için acil bir bölgesel gereklilik” olduğunu kaydetti.
Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesinin Sudan'ın birliği ve toprak bütünlüğünü destekleme konusunda tutumunun sabit olduğunu, Sudan'ı bölme veya egemenliğine karşı eylemlere karşı çıktığını vurguladı.
Abdulati ayrıca, Sudan'ın Faşir bölgesinde yaşanan insan hakları ihlallerini kınadı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.