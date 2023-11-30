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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mısır ile Katar "insani aranın" 2 gün daha uzatılması için görüşmelerini sürdürüyor

Hamas ile İsrail arasında Katar-Mısır arabuluculuğunda varılan "insani aranın" 2 gün daha uzatılması için Kahire ve Doha'nın görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Hacer Başer  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Mısır ile Katar "insani aranın" 2 gün daha uzatılması için görüşmelerini sürdürüyor

İstanbul

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, yaptığı yazılı açıklamada, taraflar arasındaki "insani aranın" Katar ve Mısır'ın yoğun çabalarıyla son olarak bir gün uzatıldığını hatırlattı.

"İnsani ara" kapsamında 10'u İsrailli, 30'u Filistinli olmak üzere 40 esirin serbest bırakılacağını ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların girmeye devam edeceğini aktaran Raşvan, ateşkesin sağlanması, daha çok esirin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne yardım girişinin sürmesi hedefiyle "insani aranın" 2 gün daha uzatılması için Mısır-Katar görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Raşvan, Mısır olarak her iki tarafı da üzerinde mutabakata varılan hususlara uymaya teşvik ettiklerini belirtti.

Gazze'deki çatışmalara "insani ara"

İsrail ordusunun, bugün, Gazze Şeridi’ndeki "insani ara"nın bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada, bu aranın uzatıldığı duyuruldu ancak sürenin kaç gün uzatıldığına dair bilgi verilmedi.

Açıklamada, "Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek.” ifadesine yer verildi.

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "insani ara"nın bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da "insani ara"nın uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

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