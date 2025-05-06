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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de askeri sansür birimi, 2024'de günde ortalama 21 haberi sansürledi

İsrail ordusundaki askeri sansür birimi, 2024'te en fazla medya sansürünü uyguladığı yıllardan birini geçirerek, günde ortalama 21 habere müdahale etti.

Faruk Hanedar  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
İsrail'de askeri sansür birimi, 2024'de günde ortalama 21 haberi sansürledi

Kudüs

İsrail'de yayın yapan "+972 Magazine"de yayımlanan bir makaleye göre, ülkede 2011'den bu yana en yoğun medya sansürü geçen yıl uygulandı.

Askeri sansür birimi, 2024'te 1635 haberi tamamen yasaklarken, 6 bin 265 habere ise kısmen müdahale etti.

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Normal dönemlerde günde ortalama 6.2, Gazze'ye yönelik yoğun saldırıların olduğu 2014'te ortalama 10 haberi sansürleyen İsrail, 2024'de günde ortalama 21 habere müdahale ederek, en fazla medya sansürü uyguladığı yıllardan birini geçirdi.

Askeri sansür birimi, yıl boyunca basın-yayın kuruluşlarının gönderdiği 20 bin 770 haberin yüzde 38'ine müdahale etti, bunlardan yüzde 20'sini ise tamamen yasakladı.

Medya sansüründeki bu artışın arkasında "Gazze'de devam eden yıkım, Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a yönelik" saldırılar olduğu kaydedilen makalede, kendini "Batı demokrasisi" olarak tanımlayan hiçbir ülkede, böyle bir medya sansürünün olamayacağına dikkati çekildi.

Ayrıca İsrail saldırılarıyla Gazze'de gazetecilerin kitlesel olarak hayatını kaybettiği hatırlatılırken, medya mensuplarının bazılarının sadece insansız hava aracı kullandıkları için öldürüldüğü bazılarının ise basın mensubu olduğu açık olduğu halde İsrail hava saldırılarının hedefi olduğu kaydedildi.

İsrail'in Al-Mayadeen ve Al-Jazeera gibi medya kuruluşlarının ülkede faaliyet göstermesini yasakladığı, hükümete muhalif bazı İsrailli medya organlarını ise zayıflatmak için çaba sarf ettiği belirtildi.

Öte yandan, İsrailli gazeteciler de özellikle Gazze'de yaşananları topluma aktarmadıkları için eleştirildi ve bazılarının bu davranışından dolayı pişmanlık duyduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun Basın ve Medyada Sansür Birimi, askeri sansür birimi olarak biliniyor. Askeri İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde bulunan birim, Savunma Bakanı'nın atadığı bir askeri yetkili tarafından yönetiliyor.

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