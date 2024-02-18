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Dünya

Mısır, Gazze yardımları için sınır bölgesindeki Refah'ta lojistik merkez kuruyor

Mısır, İsrail'in saldırı ve işgali altındaki Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardımlar için sınır bölgesindeki Refah kentinde lojistik merkezi kurmaya başladığını açıkladı.

İbrahim Khazen, Çağrı Koşak  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Mısır, Gazze yardımları için sınır bölgesindeki Refah'ta lojistik merkez kuruyor

Kahire

Mısır'ın Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Muhammed Abdulfadil, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın da yer aldığı bölgede inşa edilecek lojistik merkeze dikkati çekti.

Abdulfadil, Mısır ordusunun, "Mısır Kızılayı'nın çalışmalarını kolaylaştırmanın yanı sıra El-Ariş bölgesinde ve yol üzerindeki kalabalığın azaltılması amacıyla bir lojistik merkez inşasına başladığını" belirtti.

Kurulacak merkezde kamyonlar için park alanları, güvenli depolar, idari ofislerin yanı sıra şoförler için konaklama yerlerinin bulunacağının bilgisini veren Abdulfadil, su ve elektrik gibi imkanların da sağlanacağını aktardı.

Abdulfadil, Gazze'ye yardımların kara, deniz ve hava yoluyla Sina bölgesine ulaştığını hatırlatarak, El-Ariş Limanı ve El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na gelen yardımların kamyonlarla Gazze'ye ulaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

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