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Dünya

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Saraybosna'da konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi.

Bedrudin Brljavac, Lejla Biogradlija   | 22.06.2022
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Saraybosna'da konser verdi Fotoğraf: Elman Omic/AA

Saraybosna

Başkentteki tarihi Başçarşı Meydanı'nda düzenlenen konsere, Saraybosnalılar ve ülkeyi ziyaret eden turistler büyük ilgi gösterdi.

Konsere Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de katıldı.

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına bu yıl 512’ncisi düzenlenecek Ayvaz Dede Şenlikleri kapsamında Bosna Hersek’e gelen Mehteran Birliği, Mostar ve Zenica'da da konser verecek.

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