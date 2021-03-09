Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rumen mevkidaşı bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar ile Romanya Savunma Bakanı Ciuca'nın görüşmesinde ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkanlarının ele alındı.
Bükreş
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Romanya'da, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Savunma Bakanlığına geçti.
Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca tarafından karşılanan Akar için burada askeri tören düzenlendi. İki bakanın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşlar çalındı. Akar'ın tören kıtasını Rumence selamlamasının ardından karşılama töreni resmigeçitle sona erdi.
Törenin ardından Akar ile Ciuca önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Görüşmelerde ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkanlarının ele alındığı bildirildi.
Bakan Akar tarafından, gösterilen misafirperverliğe teşekkür edildiği, Romanya'nın önemli bir müttefik olduğu ve iki ülkenin birçok NATO misyonunda birlikte görev yaptığı belirtildi.
Askeri eğitim ve iş birliği alanlarında atılacak önemli adımların olduğunu ifade eden Akar'ın Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalmasının önemine vurgu yaptığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.