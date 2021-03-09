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Dünya

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rumen mevkidaşı bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar ile Romanya Savunma Bakanı Ciuca'nın görüşmesinde ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkanlarının ele alındı.

Sarp Özer   | 09.03.2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rumen mevkidaşı bir araya geldi Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Bükreş

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Romanya'da, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Savunma Bakanlığına geçti.

Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca  tarafından karşılanan Akar için burada askeri tören düzenlendi. İki bakanın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşlar çalındı. Akar'ın tören kıtasını Rumence selamlamasının ardından karşılama töreni resmigeçitle sona erdi.

Törenin ardından Akar ile Ciuca önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerde ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkanlarının ele alındığı bildirildi.

Bakan Akar tarafından, gösterilen misafirperverliğe teşekkür edildiği, Romanya'nın önemli bir müttefik olduğu ve iki ülkenin birçok NATO misyonunda birlikte görev yaptığı belirtildi.

Askeri eğitim ve iş birliği alanlarında atılacak önemli adımların olduğunu ifade eden Akar'ın Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalmasının önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

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